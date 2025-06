Im Drogenhandel im Darknet werden Millionen umgesetzt. (dpa / picture alliance / Silas Stein)

Der dort insgesamt erzielte Umsatz lag demnach bei mindestens 250 Millionen Euro. Zuletzt habe es auf der Plattform über 600.000 Kundenkonten und mehr als 3.000 Verkäufer gegeben.

In den vergangenen Tagen gab es nach Auskunft der Ermittler 25 Durchsuchungen in mehreren EU-Staaten. Ein mutmaßlicher Administrator der Plattform, ein 30-jähriger Deutscher, wurde in Barcelona festgenommen. In einem Rechenzentrum in den Niederlanden wurde die für den Betrieb genutzte Serverinfrastruktur von der Polizei abgeschaltet.

