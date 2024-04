Die US-Unterstützung von Taiwan wird von China kritisiert. (Archivbild) (picture alliance / NurPhoto / Jakub Porzycki)

Dies bringe Taipeh in eine gefährliche Lage und erhöhe das Konfliktrisiko, erklärte ein Sprecher des Außenamts in Peking. Die Hilfe sende zudem ein falsches Signal an separatistische Kräfte in Taiwan.

Nach monatelanger Verzögerung hatte der Senat in Washington ein Paket mit Militärhilfen für die Ukraine, Israel und Taiwan im Umfang von 95 Milliarden Dollar verabschiedet. Darin enthalten sind acht Milliarden für Taipeh und den indopazifischen Raum, um auf die Bedrohung durch China zu reagieren.

