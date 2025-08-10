Der UNO-Sicherheitsrat in New York befasst sich erneut mit der Lage im Nahen Osten. (Getty Images via AFP / MICHAEL M. SANTIAGO)

Man fordere Israel dringend auf, seine Entscheidung zu überdenken und nicht umzusetzen, sagte der slowenische UNO-Botschafter Zbogar vor der Sitzung. Jeder Versuch eines Anschlusses verletze internationales Recht, erklärte Zbogar im Namen von Großbritannien, Dänemark, Frankreich, Griechenland und Slowenien. Die USA stellten sich in der Sitzung an die Seite Israels. UNO-Botschafterin Shea sagte, die Anschuldigungen gegen Israel seinen politisch motiviert und kategorisch falsch. Es handele sich um eine Propaganda-Aktion der militant-islamistischen Hamas.

Das israelische Sicherheitskabinett unter Ministerpräsident Netanjahu hatte am Freitag beschlossen, die Stadt Gaza einzunehmen. Trotz internationaler Kritik hält Netanjahu an seinem Vorhaben fest. Dieses sei der beste Weg, die Terrororganisation Hamas vollständig zu besiegen und den Krieg zu beenden, erklärte Netanjahu in Jerusalem. Mit Blick auf die Kritik am israelischen Vorgehen beklagte er eine globale Lügenkampagne. Israel habe nicht vor, den Gazastreifen zu besetzen, sondern zu befreien und an eine zivile Verwaltung zu übergeben, die nicht mit der Hamas oder der palästinensischen Autonomiebehörde in Verbindung stehe.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.