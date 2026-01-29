Der CSU-Politiker sagte, Deutschland sei Ziel von Sabotage, Spionage und Terror. Man schaffe jetzt klare Rahmenbedingungen für den Schutz der kritischen Infrastruktur. Der Innenminister erwähnte ausdrücklich den Anschlag auf das Stromnetz in Berlin Anfang Januar. Der Grünen-Politiker von Notz kritisierte das Gesetz als unzureichend. Es lasse viele Fragen offen, die erst später in Rechtsverordnungen geregelt werden sollen. Die AfD kritisierte, das Gesetz diene der Ausweitung staatlicher Kontrolle und sei mit unkalkulierbaren Verpflichtungen verbunden.
Städtetag zu Kritis-Dachgesetz: Koalitionspläne unzureichend
Das Kritis-Dachgesetz nimmt vor allem große Unternehmen wie Energie- und Wasserversorger, Verkehrsunternehmen oder die Betreiber von Krankenhäusern in die Pflicht. Sie sollen strengere Sicherheitskonzepte und Notfallpläne erarbeiten. Der Deutsche Städtetag hält die Pläne der Koalition ebenfalls für unzureichend. Die Organisation hatte vor der Bundestags-Abstimmung kritisiert, dass zur kritischen Infrastruktur nur Einrichtungen zählten, die für die Gesamtversorgung in Deutschland wichtig seien und mehr als 500.000 Menschen versorgten. Dieser Schwellenwert sei viel zu hoch, sagte Hauptgeschäftsführer Schuchardt. Auch in etwas kleineren Städten sollte ein Mindestmaß an Vorgaben zu Krisenplänen, Meldeketten und IT-Sicherheit verlangt werden.
Diese Nachricht wurde am 29.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.