Wertschöpfungsketten außerhalb Chinas

Bundeswirtschaftsministerin Reiche und der kanadische Energieminister Hodgson unterzeichneten dazu in Berlin eine Absichtserklärung. Darin aufgeführt werden etwa Seltene Erden, Lithium, Kupfer, Wolfram, Gallium, Germanium und Nickel. Solche Rohstoffe werden für Produkte wie Batterien, Elektromotoren, Windkraftanlagen und Computer benötigt.
Hintergrund ist das Ziel, Wertschöpfungsketten auch außerhalb Chinas entstehen zu lassen. Die Regierung in Peking hatte im April mit Exportkontrollen auf sieben seltene Erden Besorgnis ausgelöst. Die Volksrepublik ist in diesem Sektor Weltmarktführer.
Reiche sprach von einem Signal für Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit. Für Unternehmen seien stabile und verlässliche Lieferketten von zentraler Bedeutung.
Diese Nachricht wurde am 26.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.