Schiffsunglück im Wattenmeer

Es brenne allerdings weiterhin und es gebe eine Menge Rauch, heißt es in einer Mitteilung. Die Löschboote hätten zudem die Kühlung des Rumpfes von außen gestoppt. Damit soll vermieden werden, dass zu viel Wasser ins Innere des havarierten Frachters gelangt. Dies könne die Stabilität des Schiffes beeinträchtigen, auf dem rund 3.000 Autos von Bremerhafen nach Ägypten transoprtiert werden sollten.

Sorge wegen Schweröls

Wattenmeer-Experte Südbeck zeigte sich alarmiert. Nicht nur von den geladenen E-Autos gehe Gefahr aus, sagte Südbeck im Deutschlandfunk . Sorge mache auch das Schweröl an Bord des Frachters. Sollte dieses an Land gelangen, drohe eine Vollkatastrophe. Der Havarie-Experte Pap schloss ebenfalls im Deutschlandfunk aus , dass das Feuer im Innern des Frachters gelöscht werden könne. Dort befänden sich giftige Gase und extrem hohe Temperaturen. Sorge mache ihm zudem, dass für das Wochenende Starkwind angekündigt sei.

Derzeit befindet sich das havarierte Frachtschiff rund 16 Kilometer vor der Insel Terschelling und wird von Schlepperbooten stabilisiert. Havarie-Spezialisten wollen heute einen Plan zur Bergung des Frachters erstellen. Das Feuer war in der Nacht auf Mittwoch ausgebrochen; vermutlich geriet die Batterie eines Elektroautos an Bord in Brand. Ein Besatzungsmitglied kam ums Leben, mehrere weitere erlitten Rauchvergiftungen oder verletzten sich, als sie über Bord ins Wasser sprangen.

