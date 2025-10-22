Wie die Japan Art Association in Berlin mitteilte, wurden der Pianist András Schiff, der Architekt Eduardo Souto de Moura, der Maler Peter Doig, die Performance-Künstlerin Marina Abramović und die Tänzerin Anna Teresa De Keersmaeker ausgezeichnet. Die Preise sind mit jeweils rund 86.000 Euro dotiert. Der "Praemium Imperiale" versteht sich als Nobelpreis für die Künste und zählt zu den am höchsten dotierten Preisen für Künstlerinnen und Künstler.
