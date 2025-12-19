Washington D.C.

Eine Sprecherin teilte mit, der Stiftungsrat habe einstimmig beschlossen, die Einrichtung in "The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts" umzubenennen. Das neue Trump-Kennedy-Center spiegele die parteiübergreifende Unterstützung für kommende Generationen wider. Die Demokraten kritisierten das Vorhaben und stellten die Rechtmäßigkeit der Umbenennung in Frage. Trump hatte den Vorstand der Einrichtung Anfang des Jahres mit politischen Unterstützern besetzt.
Diese Nachricht wurde am 19.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.