Protest gegen Gesundheitssparpaket

Tausende Menschen protestieren in Hannover gegen Einschnitte in der Gesundheitsversorgung. (Julian Stratenschulte/dpa)

Unter dem Motto "Warken stoppen" richtete sich der unter anderem von der Gewerkschaft Verdi organisierte Protest gegen Sparpläne der CDU-Gesundheitsministerin. Sowohl bei der gesetzlichen Krankenversicherung als auch der Altenpflege hätten die Entwürfe "eine erhebliche soziale Schieflage", sagte Verdi-Bundesvorständin Bühler. Unterstützung bekamen sie vom Vorsitzenden der Gesundheitsministerkonferenz, die heute und morgen mit Warken in Hannover tagt. Niedersachsens Gesundheitsminister Philippi von der SPD betonte, man werde sich gegen Sozialreformen stellen, die zu großen Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft führen würden.

Bundesweit gab es heute Protestaktionen gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Unter anderem blieben viele Arztpraxen ganz oder teilweise geschlossen.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.