Ultraorthodoxe Juden protestieren gegen die Wehrpflicht in Israel. (dpa / Mahmoud Illean)

Zu der Demonstration hatten die ultraorthodoxen Parteien "Vereinigtes Judentum der Tora" und "Schas" aufgerufen. Rund zweitausend Polizisten waren im Einsatz. Wie die Jerusalem Post berichtet, kam es am Rande der Versammlung zu Zusammenstößen unter anderem zwischen Demonstranten und Passanten. Auch sollen Journalisten attackiert worden sein. Reservisten der israelischen Armee hatten eine Gegendemonstration angekündigt.

Ultraorthodoxe Juden waren in Israel jahrzehntelang von der Wehrpflicht befreit. Diese Ausnahmeregelung lief im vergangenen Jahr ab.

