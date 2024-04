Mit Arbeiten der israelischen Künstlerin Yael Bartana und des Berliner Theaterregisseurs Ersan Mondtag ist der deutsche Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig eröffnet worden. Die Erde vor dem Haupteingang stammt aus Anatolien, Ersan Mondtag hat die Migrationsgeschichte seiner Familie verarbeitet. Man kann den Pavillion nur über den Hintereingang betreten. (picture alliance / dpa / Felix Hörhager)

Eingeladen sind mehr als 300 Künstlerinnen und Künstler, die ihre Arbeiten präsentieren. Daneben sind gut 80 Länder mit eigenen nationalen Beiträgen vertreten.

Goldene Löwen an "bahnbrechende Künstlerinnen"

Im deutschen Pavillon stellen die israelische Künstlerin Yael Bartana und der Berliner Regisseur Ersan Mondtag aus. Konzipiert wurde der Pavillion von der in Istanbul geborenen Kuratorin Çağla Ilk. Die Kunst-Biennale dauert bis zum 24. November.

Die Ausstellung gilt neben der documenta in Kassel als wichtigste Präsentation zeitgenössischer Kunst und zieht Gäste aus aller Welt an. In ihrem Verlauf werden mehrere Auszeichnungen vergeben, darunter der Goldene Löwe.

Die Preise für das Lebenswerk erhalten in diesem Jahr die brasilianische Künstlerin Anna Maria Maiolino und Nil Yalter aus der Türkei. Sie seien zwei bahnbrechende Künsterlinnen, die ebenfalls Migrantinnen seien und in vielerlei Hinsicht das Motto der diesjährigen Biennale verkörperten, hieß es zur Begründung. Das Motto lautet: "Stranieri Ovunque", also in etwa "Fremde überall".

