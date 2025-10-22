Nach Einbruch

Der Kunstraub im Pariser Louvre wirft ein Schlaglicht auf die Sicherheit in Museen. (imago / Maxppp / Delphine Goldsztejn)

Staatsanwältin Beccuau betonte, dass die Diebe aber nicht mit diesem Betrag rechnen könnten, "sollten sie auf die sehr schlechte Idee kommen, diese Juwelen einzuschmelzen". Von den vier Einbrechern fehlt bisher jeder Spur. Unterdessen meldet die DPA einen weiteren Diebstahl aus einem Museum im Nordosten Frankreichs. Im "Maison des Lumières Denis Diderot" in Langres sind über Nacht fast 2.000 Gold- und Silbermünzen verschwunden. Seit Anfang September erlebt Frankreich eine Welle von Museumseinbrüchen.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.