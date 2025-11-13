Präsident Trump setzte mit seiner Unterschrift den vom Parlament beschlossenen Übergangshaushalt in Kraft und beendete damit den sogenannten Shutdown. Das Repräsentantenhaus hatte kurz zuvor für den bereits vom Senat gebilligten Gesetzentwurf votiert.
Seit dem 1. Oktober waren zahlreiche Mitarbeiter von Bundesbehörden nicht mehr bezahlt worden. Tausende Flüge mussten wegen Personalengpässen gestrichen werden. Viele Amerikaner erhielten keine Lebensmittelhilfe mehr.
