Längster "Shutdown" der Geschichte beendet - Trump unterschreibt den vom Kongress zuvor verabschiedeten Übergangshaushalt

Der längste Teilstillstand der Regierungsgeschäfte in der Geschichte der USA ist beendet.

    US-Präsident Donald Trump zeigt mit dem Finger im Richtung Kamera bei einer Rede im White House.
    US-Präsident Donald Trump. (Archivbild) (Getty Images / Roberto Schmidt)
    Präsident Trump setzte mit seiner Unterschrift den vom Parlament beschlossenen Übergangshaushalt in Kraft und beendete damit den sogenannten Shutdown. Das Repräsentantenhaus hatte kurz zuvor für den bereits vom Senat gebilligten Gesetzentwurf votiert.
    Seit dem 1. Oktober waren zahlreiche Mitarbeiter von Bundesbehörden nicht mehr bezahlt worden. Tausende Flüge mussten wegen Personalengpässen gestrichen werden. Viele Amerikaner erhielten keine Lebensmittelhilfe mehr.
    Diese Nachricht wurde am 13.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.