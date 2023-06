Russland

Lage in Rostow am Don nach Wagner-Abzug ruhig

Nach der Beendigung des Aufstands der russischen Wagner-Söldnertruppe hat sich die Lage in der Stadt Rostow am Don offenbar beruhigt. Wie die Nachrichtenagentur RIA meldet, gehen die Menschen dort heute wieder ihren Alltagsgeschäften nach. Prigoschin hatte in der vergangenen Nacht das Militär-Hauptquartier in Rostow verlassen.

25.06.2023