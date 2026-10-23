Will die Sicherheitsstrukturen in Baden-Württemberg verbessern: Landesinnenminister Manuel Hagel (CDU). (picture alliance / dts-Agentur / -)

Man wolle als erstes Bundesland einen Heimatschutzplan aufbauen, sagte der CDU-Politiker bei einem Forum in Stuttgart. Polizei, Bundeswehr, Kommunen, Bevölkerungsschutz und die Betreiber kritischer Infrastruktur müssten in Zukunft gemeinsam planen und handeln. Hagel sprach von einer exponentiell wachsenden Bedrohungslage und der dringenden Notwendigkeit, Sicherheitsbelange neu zu justieren. Krisen, hybride Bedrohungen, Cyberangriffe oder Sabotage seien Realität geworden.

Zuletzt hatte es in Baden-Württemberg einen mutmaßlichen Anschlag auf ein Umspannwerk in Reutlingen sowie Cyberattacken auf Krankenhäuser gegeben.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.