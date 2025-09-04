Verstorbene AfD-Kandidaten

Der Tod mehrerer AfD-Kandidaten für die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen (14.9.) wurde im Internet kontrovers diskutiert - Landeswahlleiterin und Polizei treten Spekulationen entgegen. (picture alliance / dpa / Horst Galuschka)

Es gebe keine Hinweise auf eine signifikant erhöhte Anzahl von Todesfällen, sagte ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Bedauerlicherweise ereigneten sich unabhängig von Partei- und Wählergruppenzugehörigkeit immer wieder Todesfälle im Bewerberfeld.

Im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland waren bei den letzten Kommunalwahlen mehr als 20.000 Mandate vergeben worden. In diesem Jahr sind bislang 16 Todesfälle in verschiedenen Kommunen erfasst worden, davon sieben aus den Reihen der AfD. Dies hatte Spekulationen im Internet ausgelöst. Die Polizei erklärte, in keinem Fall gebe es Hinweise auf Fremdverschulden. Auch die AfD-Landespartei erklärte, man habe keine Hinweise auf unnatürliche Todesfälle.

Die Kommunalwahlen finden am 14. September statt.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.