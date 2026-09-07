Die AfD hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gewonnen. Die Bundesvorsitzenden Alice Weidel (li.) und Tino Chrupalla (re.) sowie der AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (Mitte) jubeln. (Michael Kappeler / dpa)

Die Linke machte leichte Verluste und liegt bei 8,6 Prozent. Die SPD erzielte 9,3 Prozent, die Grünen 8,9 Prozent. Das BSW schafft mit 5,3 Prozent den Einzug in den Landtag. Die FDP muss das Parlament mit 2,6 Prozent der Wählerstimmen hingegen verlassen.

Komplizierte Regierungsoptionen

Um zu regieren, bräuchte die AfD dem vorläufigen Ergebnis zufolge einen Koalitionspartner. Bisher schließen alle anderen Parteien eine Koalition mit der AfD jedoch aus. Das BSW zeigte sich offen für Gespräche.

Um eine AfD-geführte Regierung zu verhindern, müssten sich alle fünf anderen im neuen Landesparlament vertretenen Parteien auf eine Zusammenarbeit verständigen. Beide Varianten galten zuletzt als politisch unwahrscheinlich.

Hohe Wahlbeteiligung

Rund 1,7 Millionen Menschen waren in Sachsen-Anhalt zur Stimmabgabe aufgerufen. 77,8 Prozent von ihnen machten davon Gebrauch. Bei der letzten Wahl waren es rund 60 Prozent.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.