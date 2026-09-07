Landtagswahl
Landeswahlleitung: AfD gewinnt ohne absolute Mehrheit in Sachsen-Anhalt - CDU stürzt ab - BSW im Landtag

Die AfD hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt laut vorläufigen Ergebnissen gewonnen, eine absolute Mehrheit aber verpasst. Nach Angaben der Landeswahlleitung kam die Partei auf 43,8 Prozent. Die CDU stürzte ab auf 17,2 Prozent - ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in dem Bundesland.

    Ulrich Siegmund (Mitte), AfD-Spitzenkandidat von Sachsen-Anhalt, jubelt in Magdeburg zusammen mit den Bundesvorsitzenden Alice Weidel (links) und Tino Chrupalla (rechts).
    Die AfD hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gewonnen. Die Bundesvorsitzenden Alice Weidel (li.) und Tino Chrupalla (re.) sowie der AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (Mitte) jubeln. (Michael Kappeler / dpa)
    Die Linke machte leichte Verluste und liegt bei 8,6 Prozent. Die SPD erzielte 9,3 Prozent, die Grünen 8,9 Prozent. Das BSW schafft mit 5,3 Prozent den Einzug in den Landtag. Die FDP muss das Parlament mit 2,6 Prozent der Wählerstimmen hingegen verlassen.

    Komplizierte Regierungsoptionen

    Um zu regieren, bräuchte die AfD dem vorläufigen Ergebnis zufolge einen Koalitionspartner. Bisher schließen alle anderen Parteien eine Koalition mit der AfD jedoch aus. Das BSW zeigte sich offen für Gespräche.
    Um eine AfD-geführte Regierung zu verhindern, müssten sich alle fünf anderen im neuen Landesparlament vertretenen Parteien auf eine Zusammenarbeit verständigen. Beide Varianten galten zuletzt als politisch unwahrscheinlich.

    Hohe Wahlbeteiligung

    Rund 1,7 Millionen Menschen waren in Sachsen-Anhalt zur Stimmabgabe aufgerufen. 77,8 Prozent von ihnen machten davon Gebrauch. Bei der letzten Wahl waren es rund 60 Prozent.
    Weitere Meldungen und Grafiken zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt finden Sie in unserem Newsblog.

    Aus dem Deutschlandfunk-Programm

    Der Politikpodcast: Sachsen-Anhalt hat gewählt – und jetzt?
    Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.