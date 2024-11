Demonstrationszug durch Frankreichs Hauptstadt Paris (AFP / STEPHANE DE SAKUTIN)

In der Hauptstadt Paris zog ein Protestzug vom Gare du Nord in Richtung Bastille. Die Demonstrantinnen und Demonstranten forderten auf Schildern unter anderem bessere Gesetze, um die Rechte und die Sicherheit von Frauen zu schützen. Auch in Marseille, Lille und Bourdeaux folgten zahlreiche Menschen den Protestaufrufen von Organisationen und Gewerkschaften.

Die Demonstrationen fanden anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen statt, der jährlich am 25. November begangen wird. Die Kundgebungen standen in diesem Jahr auch unter dem Eindruck des Vergewaltigungsprozesses von Avignon. Dort steht ein 71-jähriger Mann wegen des Vorwurfs vor Gericht, über Jahre hinweg seine Ehefrau betäubt und fremden Männern zur Vergewaltigung angeboten zu haben.

