Rom
Landesweite Proteste in Italien gegen die Haushaltspläne der Regierung Meloni

In Italien hat ein landesweiter Streik gegen die Haushaltspläne der Regierung von Ministerpräsidentin Meloni begonnen.

    Eine Installation von weißen Kreuzen mit roten Helmen auf der Imperial Forum Avenue in Rom.
    In Italien gibt es landesweite Streiks gegen die Haushaltsplanung der Regierung. (AFP / ALBERTO PIZZOLI)
    Der Ausstand soll Bereiche betreffen wie den öffentlichen Nahverkehr, den Bahnverkehr und die Flughäfen. Auch in Krankenhäusern und an Schulen haben Gewerkschaften zu Arbeitskampfmaßnahmen aufgerufen.
    Ende November hatte es bereits einen groß angelegten Streik in Italien gegeben. Die Gewerkschaften kritisieren vor allem die Finanzpolitik der seit drei Jahren regierenden Rechts-Koalition. Sie fordern mehr Investitionen in die Bildung und den Nahverkehr sowie eine Kürzung der Militärausgaben. Zudem sollen Löhne und Pensionen steigen.
    Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.