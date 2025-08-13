Vorbild Tirol

Rosenheim wehrt sich gegen starken Durchgangsverkehr während Autobahn-Staus. (dpa)

Wie Landrat Lederer ankündigte, dürfen Autofahrer von Freitag an insgesamt zehn Ausfahrten auf der A8 und der A93 nicht mehr nutzen, um schneller voranzukommen. Die Sperrungen gelten jeweils von Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen. Menschen mit Zielen in der Region sind davon ausgenommen.

Auslöser der Sperrungen waren extreme Zustände im Frühjahr, als bei Stau auf der Autobahn die komplette Region im Umkreis von bis zu 20 Kilometern lahmgelegt war. Vorbild für die Maßnahme ist das angrenzende österreichische Bundesland Tirol, in dem schon länger ähnliche Regelungen gelten.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.