Tino Chrupalla und Leif-Erik Holm während der AfD-Wahlparty in Schwerin (AFP / JOHN MACDOUGALL)

+++ Die ARD hat eine neue Hochrechnung veröffentlicht.

Die Zahlen: AfD 37,3 - SPD 35,5 - Linke 7,5 - Grüne 5,5 - BSW 5,0 - FDP 1,1 - Sonstige 2,8

+++ Der CDU-Politiker Amthor hat Parteikollegen kritisiert, die sich für eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgesprochen hatten.

Sie trügen ‌eine Mitschuld am schlechten Wahlergebnis der Partei, sagte er im ZDF.

+++ SPD-Spitzenkandidatin und Ministerpräsidentin Schwesig zeigte sich zufrieden mit der Aufholjagd ihrer Partei im Wahlkampf.

Die AfD habe ihr Ziel, eine Regierungsmehrheit zu erzielen, nicht erreicht.

++++ Die erste ARD-Hochrechnung ist veröffentlicht worden.

Die Zahlen: AfD 37,1 - SPD 35,6 - Linke 7,4 - Grüne 5,5 - CDU 5,4 - BSW 5,0

+++ SPD-Generalsekretär Klüssendorf hat die Ergebnisse der AfD als besorgniserregend bezeichnet.

Die Bundesregierung müsse sich insgesamt hinterfragen, sagte er im ZDF. Zugleich beglückwünschte er SPD-Ministerpräsidentin Schwesig zu einer "unglaublichen Aufholjagd".

+++ AfD-Chef Chrupalla hat den Wahlerfolg seiner Partei als „sensationelles Ergebnis“ bezeichnet.

„Wir haben ganz klar den Regierungsauftrag“, sagte Chrupalla in der ARD. Er kündigte an, dass die AfD allen Parteien Gespräche anbieten werde.

++++ Bei der Landtagswahl liegt die AfD knapp vor der SPD.

Nach den Prognosen von ARD und ZDF muss die CDU um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Auch die Linke mit 6,0 bis 7,5 Prozent zieht demnach in den Schweriner Landtag ein - bangen müssen die CDU mit 5,0 bis 5,5 Prozent, die Grünen mit 5,5 Prozent und das BSW mit 4,8 bis 5,0 Prozent, während die FDP mit 1,0 bis 1,2 Prozent ausscheidet.

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Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.