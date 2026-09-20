Landesweit sind in Mecklenburg-Vorpommern 1.635 Wahllokale geöffnet. (picture alliance / dpa / Philip Dulian)

++++ Bei der Landtagswahl liegt die AfD knapp vor der SPD.

Nach den Prognosen von ARD und ZDF muss die CDU um den Wiedereinzug in den Landtag bangen.

+++ Prognose: AfD vor der SPD, die CDU schneidet historisch schlecht ab.

ARD-Prognose für Mecklenburg-Vorpommern: AfD 37,0 - SPD 35,5 - Linke 7,5 , CDU 5,5 - Grüne 5,5 - BSW 5,0.

+++ Bei der Landtagswahl zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab.

Bis 14 Uhr gaben 40,7 Prozent der 1,3 Millionen Wahlberechtigten in den Wahllokalen ihre Stimme ab, wie der Landeswahlleiter in Schwerin mitteilte. 2021 hatte die Wahlbeteiligung zur selben Uhrzeit bei 32,5 Prozent gelegen, die endgültige Wahlbeteiligung lag damals bei 70,8 Prozent.

+++ In den Sozialen Netzwerken verbreiten sich Videos mit Falschinformationen über Stimmzettel ohne Auflistung der AfD.

Eine männliche Stimme behauptet darin, Rentner aus Rostock zu sein und in diesem Jahr per Brief zu wählen. Er habe "merkwürdige Stimmzettel bekommen", auf denen die AfD fehle. Der Stimmzettel ist im Video zu sehen: Die Felder in der zweiten Zeile sind leer, die AfD fehlt auf dem Stimmzettel als Option zum Ankreuzen. Bei den gezeigten Stimmzetteln handelt es sich um eine Fälschung. Die Landeswahlleitung Mecklenburg-Vorpommern bestätigte auf dpa-Anfrage, dass die AfD auf den Briefwahlunterlagen zur Landtagswahl 2026 zu finden sei.

+++ CDU-Spitzenkandidat Daniel Peters hat seine Stimme abgegeben.

Er stimmte in einem Wahllokal in Rostock ab.

+++ Ministerpräsidentin und SPD-Spitzenkandidatin Schwesig hat ihre Stimme abgegeben, ebenso wie AfD-Kandidat Holm.

Zur Stimmabgabe erschien Schwesig gemeinsam mit ihrem Ehemann Stefan. Holm war zusammen mit seiner Frau Wenke ins Wahllokal gekommen.

+++ In Rostock-Kassebohm mussten am Morgen einige Wählerinnen und Wähler in einem Bus abstimmen.

Weil der Zugang zum Wahllokal zunächst nicht möglich gewesen sei, habe die Wahlbehörde veranlasst, dass zunächst ein Bus der Rostocker Straßenbahn AG als Wahllokal genutzt wurde, teilte ein Sprecher der Hansestadt mit. Zuvor hatte die "Ostsee-Zeitung" berichtet. Das Provisorium habe nur etwa eine halbe Stunde gedauert, so der Sprecher. Danach habe man den eigentlichen Wahlraum nutzen können, der sich in einem Schulgebäude eines privaten Schulträgers befinde.

+++ Seit acht Uhr haben die Wahllokale in Mecklenburg-Vorpommern geöffnet.

In dem Bundesland sind rund 1,3 ‌Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Stimmabgabe ist bis 18 Uhr möglich.

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Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.