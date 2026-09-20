CDU-Spitzenkandidat Daniel Peters (dpa / Daniel Bockwoldt)

+++ Neue ARD-Hochrechnung: BSW nicht im Landtag, CDU muss bangen

Die neue Hochrechnung von infratest dimap für die ARD sieht die CDU nur noch bei 5,0 Prozent. Sie muss um den Einzug in den Landtag bangen. Das BSW liegt bei 4,9 Prozent und wäre damit nicht im Landtag in Schwerin vertreten. Damit hätten SPD, Linke und Grüne derzeit eine Mehrheit.

+++ CDU-Landeschef Peters hat eine Koalition mit der AfD, aber auch mit der Linken ausgeschlossen.

"Das sind ganz, ganz wenige Stimmen, die sich darüber Gedanken machen", sagte Peters auf die Frage nach Forderungen aus seinem Landesverband, die klare Abgrenzung zu den beiden Parteien aufzugeben.

+++ FDP-Landeschef will nicht mehr für Parteiämter kandidieren.

Die FDP ist den Hochrechnungen zufolge raus aus dem Landtag. Sie kommt nach derzeitigem Stand nur noch auf ein Prozent der Wählerstimmen. Der Landeschef der Partei, Domke, will persönliche Konsequenzen ziehen. Er kündigte an, nicht erneut für ein Parteiamt kandidieren zu wollen.

+++ Die Spitzenkandidatin der Grünen, Müller, sieht das Wahlergebnis ihrer Partei als Erfolg.

Sie räumte zugleich ein: "Das Gesamtergebnis kann uns aber alle nicht zufriedenstellen." Die Polarisierung habe die AfD stärker gemacht, was man auch in anderen Bundesländern gesehen habe.

+++ Der CDU-Politiker Amthor hat Parteikollegen kritisiert, die sich für eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgesprochen hatten.

Sie trügen ‌eine Mitschuld am schlechten Wahlergebnis der Partei, sagte er im ZDF.

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Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.