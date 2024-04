Nahostkrieg

Laut "Jerusalem Post" haben bis zu 200.000 Palästinenser Rafah verlassen. (Bashar Taleb/APA Images via ZUMA/dpa)

Hintergrund ist die Ankündigung einer Offensive des israelischen Militärs gegen die Terrororganisation Hamas. Die Zeitung schreibt unter Berufung auf die Armee, in den vergangenen Wochen seien bis zu 200.000 Palästinenser in Richtung Chan Junis und zur südlichen Mittelmeerküste des Gazastreifens aufgebrochen. Das Militär hofft laut der "Jerusalem Post", dass weitere folgen und in neu errichtete Zeltstädte im Süden und im Zentrum des Gazastreifens ziehen.

In Rafah hatten sich zeitweise rund 1,5 Millionen Menschen aufgehalten. Die meisten waren vor den israelischen Militäreinsätzen dorthin geflohen. Die USA, aber auch Deutschland, haben wiederholt vor einer israelischen Bodenoffensive in Rafah gewarnt. Außenministerin Baerbock sagte schon Ende März, die Menschen in Rafah könnten sich nicht einfach in Luft auflösen.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.