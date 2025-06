Westindien

In Indien gab es einen Flugzeugabsturz mit vielen Toten. (Ajit Solanki / AP / dpa / Ajit Solanki)

Bislang seien bereits mehr als 100 Tote geborgen worden. Auch im Wohngebiet, in das die Boeing 787 der Fluggesellschaft Air India stürzte, gebe es zahlreiche Opfer. Dabei soll es sich lokalen Medien zufolge um ein Wohnheim für Ärzte handeln.

Die Maschine war auf dem Weg nach London. Fernsehsender übertrugen Bilder von brennenden Trümmern und dichtem schwarzen Rauch. Der Betrieb des Flughafens Ahmedabad wurde ausgesetzt. Ahmedabad ist eine der größten Städte Indiens und liegt im Westen des Landes. Bei der Volkszählung 2011 lebten dort 5,6 Millionen Menschen.

Modi spricht von unbeschreiblicher Tragödie, Starmer von erschütternden Szenen

Der indische Premierminister Modi sprach von einer unbeschreiblichen Tragödie. Die Regierung setze alles daran, die Bergungsarbeiten voranzutreiben. Gesundheitsminister Nadda sagte, es gebe viele Todesopfer. Eine Zahl nannte er nicht. Die Maschine war auf dem Weg nach London. An Bord befanden sich vor allem indische und britische Staatsbürger. Auch Menschen mit kanadischer und portugiesischer Staatsbürgerschaft waren unter den Passagieren.

Der britische Premierminister Keir Starmer hat bestürzt reagiert. "Die Szenen, die sich beim Absturz eines nach London fliegenden Flugzeugs mit vielen britischen Staatsbürgern an Bord in der indischen Stadt Ahmedabad abspielten, sind erschütternd", hieß es in einer Erklärung des Premiers.

Deutschlands Außenminister Johann Wadephul teilte auf X mit, seine Gedanken und Gebete seien bei "unseren Freunden in Indien und allen, die derzeit auf ihre Angehörigen hoffen".

Boeing wegen Sicherheitsproblemen in den vergangenen Jahren in den Schlagzeilen

In den vergangenen Jahren hatte Boeing immer wieder mit Sicherheitsproblemen zu tun. Bei Unglücken mit Flugzeugen des Modells 737 Max im Oktober 2018 und März 2019 waren 346 Menschen ums Leben gekommen. Luftfahrtbehörden in aller Welt hatten daraufhin Flugverbote für das Modell erlassen. Erst nach einigen technischen Verbesserungen wurde das Modell schrittweise wieder für den Flugverkehr freigegeben.

