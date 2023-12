Die angepasste Corona-Impfung wird für Menschen mit Risikofaktoren empfohlen. (Archivbild) (Getty Images / Grace Cary)

Im Moment werde die Gefahr, die von Covid ausgehe, unterschätzt, sagte Lauterbach nach einem Treffen mit rund 30 Vertretern aus Wissenschaft, Forschung und Krankenversorgung in Berlin. Der aktualisierte Corona-Impfstoff sei speziell an die derzeit herrschende Omikron-Variante angepasst, sagte Lauterbach. Bislang hätten aber erst drei Millionen Menschen in Deutschland davon Gebrauch gemacht.

Lauterbach kündigte an, dass die Long-Covid-Forschung zusätzlich mit 150 Millionen Euro gefördert werde. Man wisse immer mehr über die Schäden, etwa an Gefäßen oder im Gehirn. Eine Heilung gebe es aber nach wie vor nicht. - Long-Covid-Patienten leiden unter anderem an Erschöpfung, Gedächtnisproblemen und Organschäden.

