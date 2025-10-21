Applaus: Sanae Takaichi nach ihrer Wahl im Unterhaus. (picture alliance / Kyodo)

Das Unterhaus sprach sich mehrheitlich für Takaichi aus; auch im Oberhaus wird mit einer Zustimmung gerechnet. Offiziell antreten wird sie ihr Amt im Laufe des Tages nach einem Treffen mit Kaiser Naruhito.

Takaichi war vor gut drei Wochen zur LDP-Chefin gewählt worden. Ihre Wahl zur Regierungschefin schien zunächst ungewiss, weil die Partei Komeito die seit mehr als zwei Jahrzehnten bestehende Koalition mit der LDP verlassen hatte. Inzwischen einigte sich die LDP aber mit der rechtsgerichteten Ishin-Partei im Grundsatz auf ein Regierungsbündnis.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.