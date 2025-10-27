Der "Glückatlas" untersucht als regelmäßige Befragung unter Leitung der Universität Freiburg die Lebenszufriedenheit der Deutschen (Symbolbild). (imago / aal.photo / Piero Nigro)

Die Erholung nach der Pandemie sei abgeschlossen, schreiben die Autoren des sogenannten " Glücksatlas ", den die Universität Freiburg in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Klassenlotterie erstellt hat. Da der Anstieg der Werte im Osten etwas höher liege als im Westen, schrumpfe die "Glückslücke", die beide Gebiete immer noch trenne.

Die meisten zufriedenen Menschen leben jedoch in den elf Ländern der alten Bundesrepublik. Die Bewohner des Stadtstaates Hamburg fühlen sich laut der Studie am zufriedensten mit ihren Lebensumständen. Auf einer Skala zwischen 0 und 10 bewerteten sie ihre Zufriedenheit demnach im Schnitt mit 7,33 Punkten – das ist etwas weniger als 2024. Als Begründung für das gute Ergebnis heißt es: "Die Hamburger sind wohlhabend, und das Glück ist ziemlich gleich verteilt." Außerdem biete die Hansestadt eine gute Versorgung mit öffentlichen Gütern.

Auf den vorderen Plätzen folgten Bayern (7,21), Rheinland-Pfalz (7,21), Nordrhein-Westfalen (7,19) und Schleswig-Holstein (7,12). Schlusslichter sind laut der Befragung Bremen (6,89), Berlin (6,83), das Saarland (6,78) und Mecklenburg-Vorpommern (6,06). Die Menschen in Rheinland-Pfalz und Thüringen sind demnach etwas zufriedener geworden, in Schleswig-Holstein sind sie dagegen etwas weniger erfüllt.

"Subjektive Kluft zwischen Arm und Reich hat sich vergrößert"

Einen negativen Ausreißer "mit deutlich unterdurchschnittlicher Lebenszufriedenheit und weiterhin rückläufigem Trend" stelle das Schlusslicht Mecklenburg-Vorpommern (6,06) dar, so die Autoren. Insgesamt jedoch näherten sich die Bundesländer auf mittlerem Niveau an.

Während sich die Zufriedenheit in den Bereichen Arbeit, Familie und Freizeit verbesserte, weise der Trend beim Einkommen nach unten, heißt es in der Untersuchung. Auffällig sei, dass der Rückgang fast ausschließlich in den unteren Einkommensgruppen stattfinde. Die subjektive Kluft zwischen Arm und Reich habe sich damit "spürbar vergrößert".

Für den "Glücksatlas" wurden von Juli 2024 bis Juni 2025 mehr als 13.900 Menschen im Alter ab 16 Jahren durch das Institut für Demoskopie Allensbach zur allgemeinen Lebenszufriedenheit befragt. Zu den Lebensbereichen Arbeit, Einkommen, Familie und Freizeit wurden durch das Markt- und Sozialforschungsinstitut Ipsos im Juni 2025 insgesamt rund 5.100 Bürger ab 18 Jahren befragt. Die Ergebnisse sind nach Angaben der Institute für diese Bevölkerungsgruppen repräsentativ.

