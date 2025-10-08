Frankreich
Lecornu sieht Chance auf Ausweg aus Regierungskrise

Der scheidende französische Ministerpräsident Lecornu sieht Chancen auf eine Einigung im Haushaltsstreit. Bei seinen bisherigen Gesprächen mit Vertretern der Parteien sei der Wille erkennbar gewesen, vor Jahresende einen Etat zu beschließen, erklärte Lecornu in Paris.

    Lecornu steht vor Mikrofonen und sagt etwas. Er trägt ein dunkles Jackett und eine schwarze Krawatte, man sieht nur seinen Oberkörper.
    Der zurückgetretene Premierminister Lecornu. (Harry Nakos / AP / dpa / Harry Nakos)
    Er fügte hinzu, Neuwahlen seien damit unwahrscheinlicher geworden. Lecornu kündigte an, wie geplant am Abend Präsident Macron über die Ergebnisse seiner Unterredungen zu informieren.
    Der Politiker war am Montag nach vier Wochen im Amt als Premier zurückgetreten. Hintergrund war ein Streit mit Innenminister Retailleau über die Besetzung einer künftigen Regierung. Präsident Macron hatte Lecornu anschließend dennoch gebeten, mit den Parteien weiterzuverhandeln.
    Gestern hatte er mit den Vorsitzenden der Parlamentskammern beraten. Heute steht unter anderem ein Gespräch mit den Sozialisten an. Der rechtspopulistische Rassemblement National lehnte Gespräche mit Lecornu gestern ab; er fordert Neuwahlen.
