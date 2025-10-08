Regierungskrise

Der zurückgetretene Premierminister Lecornu (Harry Nakos / AP / dpa / Harry Nakos)

Bei seinen bisherigen Gesprächen mit Vertretern der Parteien sei der Wille erkennbar gewesen, vor Jahresende einen Etat zu beschließen, erklärte Lecornu in Paris. Neuwahlen seien damit unwahrscheinlicher geworden. Er kündigte an, wie geplant am Abend Präsident Macron über die Ergebnisse seiner Unterredungen zu informieren.

Lecornu war am Montag nach vier Wochen im Amt zurückgetreten. Hintergrund war ein Streit mit Innenminister Retailleau über die Besetzung einer künftigen Regierung. Präsident Macron hatte Lecornu anschließend dennoch gebeten, mit den Parteien weiterzuverhandeln.

Gestern hatte er mit den Vorsitzenden der Parlamentskammern beraten. Heute steht unter anderem ein Gespräch mit den Sozialisten an.

