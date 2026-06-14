Der restaurierte Schnellzug SVT Görlitz im Bahnhof Thale. (x)

Mit seiner stromlinienförmigen Front und der markanten Nase war er zur Bauzeit ein technisches Novum. Acht Züge dieses Typs wurden zwischen 1963 und 1968 gebaut. SVT steht für Schnellverkehrstriebwagen, er war für für eine Höchstgeschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde zugelassen. Der Zug verband einst unter anderem Berlin mit Prag und Wien.

Nach mehr als fünf Jahren Restaurierung fährt der Zug nun wieder. Bahn-Enthusiasten hatten Fördermittel und Spenden gesammelt und den Schnellzug mit viel Eigenleistung wiederhergestellt.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.