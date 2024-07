Kindesmissbrauch

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (imago / Ute Grabowsky)

Die Taten wurden laut Anklage über mehrere Jahre hinweg in den Räumen der Schule verübt. Mehreren Schutzbefohlenen hat er teilweise schwere sexualisierte Gewalt angetan. Der Angeklagte wurde in 80 Fällen für schuldig befunden, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Angeklagt hatte die Staatsanwaltschaft den 59-Jährigen in insgesamt 160 Fällen. Das Urteil fiel bereits am vergangenen Freitag. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

