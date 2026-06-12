Der 39-Jährige habe bewusst seine Autoritätsstellung als Lehrer und das Vertrauen der Opfer ausgenutzt, befand das Landgericht. Die insgesamt vier Betroffenen waren im Alter von 15 bis 17 Jahren. Der Mann war an verschiedenen Schulen als Vertretungslehrer tätig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. - Nach Einschätzung der Bundesbeauftragten gegen Kindesmissbrauch, Claus, sind deutsche Schulen unzureichend auf Fälle sexualisierter Gewalt durch Lehrkräfte vorbereitet. Es fehle an Wissen über Täterstrategien und Vorgehensweisen, sagte sie dem "Tagesspiegel". Auch bei der Schulaufsicht, die disziplinarisch für die Prüfung solcher Vorwürfe zuständig sei, gebe es einen Mangel. Claus fordert verpflichtende Schulungen in allen Bundesländern.
Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.