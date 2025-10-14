Gaza-Krieg

Fahrzeuge des Roten Kreuzes im Gazastreifen (Belal Abu Amer/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa)

Israel hatte zuvor die Leichen von 45 Palästinensern übergeben. Ein Krankenhaus im Gazastreifen erklärte, bei einigen seien Anzeichen von Folter festgestellt worden. Wodurch sie zu Tode gekommen sind, sei aber noch unklar. Die Identitäten sollen jetzt durch Gentests geklärt werde. Insgesamt habe Israel die Überstellung von 450 Toten zugesagt, hieß es.

US-Präsident Trump forderte die Hamas auf, die noch verbliebenen Leichen der Geiseln unverzüglich zurückzugeben. Außerdem drohte er der Hamas mit einer gewaltsamen Entwaffnung, sollte sich die Gruppe nicht an die Vereinbarung halten und die Waffen abgeben.

Bei ihrem Terrorangriff hatte die Hamas am 7. Oktober 2023 nach israelischen Angaben mehr als 1.100 Menschen getötet und rund 250 in den Gazastreifen verschleppt. Als Reaktion auf den Angriff erklärte die israelische Regierung den Kriegszustand.

