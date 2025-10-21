BMF-Monatsbericht

Euro-Geldscheine (Symbolbild zum Thema Steuereinnahmen) (picture alliance/Jörg Carstensen)

Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es ein Plus von 2,6 Prozent auf gut 88 Milliarden Euro, wie aus dem jüngsten Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. Spürbare Zuwächse gab es demnach bei der Lohn- und Tabaksteuer, während das Aufkommen aus der Mehrwertsteuer stagnierte. Damit stieg die Gesamt-Summe der Steuereinnahmen in den ersten neun Monaten dieses Jahres auf nunmehr knapp 665 Milliarden Euro, was einem Plus von 6,2 Prozent entspricht.

Die konjunkturelle Lage wird vom Bundesfinanzministerium als weiterhin gedämpft bezeichnet. Kurzfristig sei nicht mit einer stärkeren Dynamik zu rechnen.

