Thüringer SPD-Landräte

Blick in eine Flüchtlingsunterkunft (Imago / Sylvio Dittrich )

Wer in unser Land komme und hier bisher nichts eingezahlt habe, dürfe Sozialleistungen nur noch als zinslosen Kredit bekommen, sagte der Nordhäuser Landrat Jendricke der Zeitschrift "Stern". Wer dann schnell eine sozialversicherungspflichtige Arbeit aufnehme, müsste nur einen Teil zurückzahlen. Gewährt werden könnten ähnliche Abschläge zudem für rasche Rückzahlungen, erfolgreiche Sprachprüfungen und Schulabschlüssen von Kindern. Der SPD-Landrat des Kreises Saalfeld-Rudolstadt, Wolfram, sprach von einem positiven Anreiz, sich zügig zu integrieren.

Zugleich könne man so auch einer Neiddebatte gegenüber Migranten entgegenwirken.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.