Nach Besuch von Vance

Die Armee begründete dies mit fehlendem Vertrauen in die Führungsfähigkeiten der Soldatin. Der Sprecher des Pentagon, Parnell, erklärte zudem, das Verteidigungsministerium werde es nicht tolerieren, wenn die Befehlskette untergraben oder die Agenda von Präsident Trump unterwandert werde. Er verwies auf einen Medienbericht, wonach die Stützpunktkommandantin sich in einer E-Mail an die Bediensteten der Basis von Vances Kritik an Dänemark distanziert haben soll. Trump will die Kontrolle über das zum Königreich Dänemark gehörende Grönland nach eigener Darstellung "aus Gründen der nationalen Sicherheit" übernehmen.