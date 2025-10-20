Das teilte ihr Verein Bayern München mit. Die 23 Jahre alte Mittelfeldspielerin war gestern in der Partie gegen Köln verletzt ausgewechselt worden.
Oberdorf war bereits nach einem Kreuzbandriss im vergangenen Juli für ein Jahr ausgefallen und hatte deswegen die Teilnahme an der Europameisterschaft und den Olympischen Spiele verpasst. In dieser Woche hätte sie beim Nations League-Spiel gegen Frankreich erstmals wieder für die Nationalmannschaft antreten sollen.
