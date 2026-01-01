Niederlande

Wie Medien berichten, musste die Polizei in etlichen Städten wegen Gewalt und Unglücken ausrücken. Es habe Gebäudebrände, Verletzte und Festnahmen gegeben. Im Zentrum von Amsterdam geriet ein Kirchturm in Brand und stürzte teilweise ein. Den Angaben zufolge war die Notrufnummer landesweit überlastet.
Es war der letzte Jahreswechsel, an dem Böller und Raketen in den Niederlanden noch erlaubt sind. Deshalb kauften die Menschen nach Angaben des Pyrotechnikverbands besonders viel Feuerwerk ein.
Diese Nachricht wurde am 01.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.