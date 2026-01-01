Niederlande
Letztes Silvester vor Böllerverbot - zahlreiche Zwischenfälle mit Feuerwerkskörpern

In den Niederlanden hat es in der Silvesternacht zahlreiche Zwischenfälle mit Böllern und Feuerwerksraketen gegeben.

    Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen die brennende Vondelkirche in der Nähe des Vondelparks in Amsterdam. (ANP / dpa / REMKO DE WAAL)
    Wie Medien berichten, musste die Polizei in etlichen Städten wegen Gewalt und Unglücken ausrücken. Es habe Gebäudebrände, Verletzte und Festnahmen gegeben. Im Zentrum von Amsterdam geriet ein Kirchturm in Brand und stürzte teilweise ein. Den Angaben zufolge war die Notrufnummer landesweit überlastet.
    Es war der letzte Jahreswechsel, an dem Böller und Raketen in den Niederlanden noch erlaubt sind. Deshalb kauften die Menschen nach Angaben des Pyrotechnikverbands besonders viel Feuerwerk ein.
