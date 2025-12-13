Fußball-Bundesliga

Robert Andrichs Kopfballtor führte zum 2:0-Endstand. (picture alliance / HMB Media / Marco Bader)

Bereits am Nachmittag gewann die TSG Hoffenheim gegen den Hamburger SV deutlich mit 4:1. Erst in der 82. Minute schoss Philippe den Ehrentreffer in der Sinsheimer Arena. Die Hamburger rutschen damit auf Platz 14 ab.

Der VfL Wolfsburg setzte seinen Aufwärtstrend unter Interimstrainer Bauer dagegen fort. Durch das 3:1 in Mönchengladbach konnte Bauer den zweiten Sieg in Folge verbuchen. Die Tore schossen Wimmer, Amoura und Majer.

Vier Tage nach dem Gastspiel beim FC Barcelona war heute der FC Augsburg zu Gast bei Eintracht Frankfurt. Ein Tor des Japaners Doan in der 68. Minute reichte für den knappen 1:0-Sieg.

Der FC St. Pauli ging als Sieger aus dem Kellerduell gegen den 1. FC Heidenheim hervor. Die Hamburger gewannen trotz einer mehr als 45-minütigen Unterzahl mit 2:1. Kurz vor der Pause hatte der Paulianer Smith wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen.

