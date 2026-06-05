Erneut gab es israelische Angriffe im Libanon. (AFP / KAWNAT HAJU)

Die Nachrichtenagentur AFP meldet unter Berufung auf den Zivilschutz, in der Nähe eines Krankenhauses und in einem Wohngebiet seien insgesamt sieben Menschen ums Leben gekommen. Es gab zahlreiche Verletzte. Die israelische Armee forderte Bewohner von drei Orten nördlich des Litani-Flusses auf, das Gebiet zu verlassen. Dort werde man Ziele der militant-islamistischen Hisbollah angreifen.

Seit Beginn des Konfliktes Anfäng März sind im Libanon nach Angaben der Behörden bei den israelischen Angriffen mehr als 3.500 Menschen getötet worden. Auf israelischer Seite gab es knapp 30 Tote, die meisten davon Soldaten. Seit dem 17. April gilt eine Waffenruhe, die aber täglich gebrochen wird. Die Hisbollah lehnte zuletzt einen neuen Anlauf zur Umsetzung der Vereinbarung ab.

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Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.