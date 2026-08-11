Parlamentsbeschluss

Das libanesische Parlament beschließt die Abschaffung der Todesstrafe. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Marwan Naamani)

Eine entsprechende Gesetzesänderung wurde im Parlament gebilligt. Gerichte dürfen künftig keine Todesurteile mehr verhängen. Der neuen Regelung zufolge werden Verbrechen, die vor der Änderung begangen wurden, mit lebenslanger Haft bestraft. Für danach begangene Straftaten ist eine verschärfte lebenslange Haft mit Zwangsarbeit vorgesehen.

Justizminister Nassar bezeichnete die Abstimmung als "historischen Schritt" für den Libanon. Menschenrechtsorganisationen hatten seit Jahren für die Abschaffung der Todesstrafe geworben.

Die Todesstrafe wurde im Libanon bereits seit 2004 nicht mehr vollstreckt - dennoch konnte sie weiter verhängt werden.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.