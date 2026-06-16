Der libanesische Präsident Aoun (AFP / ANWAR AMRO)

Nach Angaben seines Büros äußerte er in einem Telefonat mit Irans Außenminister Araghtschi die Hoffnung, dass das Papier ein positiver Schritt zur Entspannung der Lage und zur Erschließung diplomatischer Lösungen sei. Zugleich habe Aoun die Bedeutung der Achtung der Souveränität seines Landes hervorgehoben. Nach Darstellung Teherans sieht das Abkommen das Ende des Krieges an allen Fronten vor, was den Libanon einschließen würde. Zunächst war unklar, ob sich Israel in seinem Kampf gegen die vom Nachbarland aus operierende Hisbollah-Miliz an diese Vereinbarung gebunden fühlt.

Verteidigungsminister Katz hatte gestern erklärt, die israelische Armee werde sich nicht aus dem Südlibanon zurückziehen.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.