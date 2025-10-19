"Heute haben wir unseren Bruder verloren, unseren Bandkollegen, unseren Herzschlag", heißt es in der Erklärung der Band, die sie über ihre sozialen Netzwerke verbreitete. Eine Todesursache wurde nicht angegeben.
2015 verließ Rivers wegen einer Lebererkrankung vorübergehend die Gruppe. Er erhielt eine Organspende und kehrte 2018 zurück.
Limp Bizkit feierte vor allem Ende der Neunzigerjahre mit den Alben "Significant Other" und "Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water" internationale Erfolge – und prägte das Genre des Nu-Metal maßgeblich.
