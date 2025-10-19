Metal
Limp-Bizkit-Bassist Sam Rivers ist tot

Der Bassist der Band Limp Bizkit, Sam Rivers, ist tot. Das teilte seine Band mit. Der Mitgründer der Nu-Metal-Band starb demnach am Samstag im Alter von 48 Jahren.

    Sam Rivers von Limp Bizkit beim Leeds Festival am 24.08.2025
    Sam Rivers von Limp Bizkit beim Leeds Festival am 24.08.2025 (picture alliance / Photoshot)
    "Heute haben wir unseren Bruder verloren, unseren Bandkollegen, unseren Herzschlag", heißt es in der Erklärung der Band, die sie über ihre sozialen Netzwerke verbreitete. Eine Todesursache wurde nicht angegeben.
    2015 verließ Rivers wegen einer Lebererkrankung vorübergehend die Gruppe. Er erhielt eine Organspende und kehrte 2018 zurück.
    Limp Bizkit feierte vor allem Ende der Neunzigerjahre mit den Alben "Significant Other" und "Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water" internationale Erfolge – und prägte das Genre des Nu-Metal maßgeblich.
    Diese Nachricht wurde am 19.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.