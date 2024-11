Ampelkoalition

Lindner fordert neue Wirtschaftspolitik - CDU: "Liest sich wie Kündigungsschreiben"

Bundesfinanzminister und FDP-Chef Lindner beklagt sich über Indiskretion, nachdem ein 18-seitiges Grundsatzpapier von ihm an die Öffentlichkeit gelangt ist. Dieses hätte zunächst nur im engsten Kreis der Bundesregierung beraten werden sollen, schreibt Lindner an Parteifreunde. In dem Papier distanziert er sich von Teilen der bisherigen Politik der Regierungskoalition.