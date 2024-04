FDP-Parteitag

Lindner fordert Wirtschaftswende in Deutschland

Der FDP-Vorsitzende Lindner hat für eine Wirtschaftswende in Deutschland geworben. Auf dem Bundesparteitag der Freien Demokraten in Berlin sagte Lindner, Deutschland sei in den vergangenen zehn Jahren in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit von Rang sechs auf Rang 22 zurückgefallen. Deshalb sei eine Umkehr dringlich.