"Spiegel"-Bericht

Lindner schnürt Sparpaket von 20 Milliarden Euro

Bundesfinanzminister Lindner plant offenbar Einsparungen im Umfang von bis zu 20 Milliarden Euro. Wie das Magazin "Der Spiegel" unter Berufung auf das Bundesfinanzministerium berichtet, will Lindner damit Finanzierungslücken schließen. Der FDP-Chef plane inbesondere Kürzungen in den Ressorts mit den höchsten Sozialausgaben, also in den Ministerien für Arbeit und für Familien. Verschont bleiben soll demnach das Verteidigungsministerium.

14.04.2023