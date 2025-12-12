Lindsey Vonn hat das erste Abfahrtsrennen der Saison in St. Moritz gewonnen. (AP / Luciano Bisi)

Sie ist nun die mit Abstand älteste Siegerin des Wettbewerbs. Vonn lag am Ende mit fast einer Sekunde Vorsprung vor der Österreicherin Magdalena Egger. Die Deutsche Emma Aicher verpasste das Podest als Fünfte nur knapp.

Lindsey Vonn hatte nach der WM 2019 im schwedischen Are ihre Karriere zunächst beendet, kehrte 2024 aber in den Weltcup zurück. Das Comeback hatte auch Kritik ausgelöst, unter anderem, weil Vonn eine Teilprothese im rechten Knie eingesetzt worden war.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.