Fraktionschef Bartsch betonte, das Lohnniveau in Deutschland sei zu niedrig, vor allem angesichts der hohen Inflationsrate. Derzeit verdiene jeder vierte Beschäftigte weniger als 14 Euro brutto pro Stunde. Das habe auch Folgen für die Rente. Es drohe eine millionenfache Altersarmut, so Bartsch. Nach den bisherigen Plänen der Regierung ist vorgesehen, den Mindestlohn in zwei Schritten auf 12,82 Euro anzuheben.

