Interview im Deutschlandfunk

Ein Studentenwohnheim in München (picture alliance / SZ Photo / Catherina Hess)

Die Sprecherin der Linken-Bundestagsfraktion für soziales Wohnen, Mirow, sagte im Deutschlandfunk , die Annahme, man könne mit 380 Euro ein WG-Zimmer mieten, sei in den meisten Städten in Deutschland utopisch. Um ihr Leben zu finanzieren, müssten viele Studierende teils mehrere Jobs annehmen, was zu Lasten des Studiums gehe. Mirow forderte zudem ein elternunabhängiges Bafög.

Kosten für WG-Zimmer auf Rekordniveau

Bundesforschungsministerin Bär von der CSU hatte Ende September eine umfassende Reform des Bundesausbildungsförderungsgesetzes zum Wintersemester 2026/27 in Aussicht gestellt. Es sei nicht hinnehmbar, dass ein großer Teil der Anspruchsberechtigten die Leistung gar nicht beantrage, weil das Verfahren immer noch zu kompliziert sei. Die Zahl der Bafög-Empfänger war im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Wert seit dem Jahr 2000 gesunken.

